Київ своєчасно виплатив відсотки у розмірі 10 млн. доларів

Київ 29 квітня своєчасно здійснив виплату відсотків у розмірі 10 млн. доларів за користування кредитом, отриманим шляхом публічного, відкритого продажу єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу в 2005 році.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, нагадавши, у 2005 році столиця здійснила зовнішнє запозичення на 250 млн. доларів під 8% річних.

“Таким чином, місто ще раз підтвердило свою спроможність та готовність своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за борговими зобов`язаннями перед кредиторами та продовжило формування позитивної кредитної історії міста”, - наголосили у прес-службі КМДА.