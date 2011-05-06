Двох інспекторів ППС упіймали на підробці документів

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно двох інспекторів патрульно-постової служби Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві за фактом зловживання службовим становищем та службової підробки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, встановлено, що у листопаді минулого року вказані правоохоронці склали завідомо неправдиві рапорти, внесли до них завідомо неправдиві відомості про нібито вчинення громадянином дрібного хуліганства. Крім того, один із інспекторів підробив від імені іншого громадянина пояснення про те, що останній був свідком цієї події.

"На підставі підроблених документів особу, яка насправді правопорушення не скоювала, притягнуто до адміністративної відповідальності та піддано адміністративному арешту терміном на 5 діб, чим суттєво порушено гарантоване Конституцією України право людини на свободу та особисту недоторканність", - зазначили у прес-службі.