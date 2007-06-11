Адвокат вважає смерть Кушнарьова вбивством

Харківський адвокат В’ячеслав СТОВБА заявив, що вважає загибель народного депутата України Євгена Кушнарьова вбивством, одночасно зазначивши, що він утримується від кінцевих висновків у цій кримінальній справі.

Як передає кореспондент УНІАН, свою заяву В.СТОВБА зробив сьогодні у Харкові на прес-конференції "Стан слідства у справі в зв`язку з убивством Є.Кушнарьова".

В.СТОВБА повідомив, що виступає адвокатом постраждалої сторони, котру представляють донька та син Є.Кушарьова, і що на сьогодні кримінальна справа за фактом убивства Є.Кушнарьова знаходиться в стадії розслідування.

За словами адвоката, він змушений виступити після того, як прокурор Харківської області Василь СИНЧУК висловив думку, що Є.Кушнарьов загинув від кулі, яка зрикошетила.

"Я сьогодні говорю про вбивство Євгена Кушнарьова. На сьогодні я заявляю про це, оскільки неможливо вважати достовірно встановленим місце, де було здійснене смертельне поранення, немає достовірних даних про те, скільки було учасників цієї події, і у мене є сумніви щодо часу поранення Євгена Кушнарьова", - сказав В.СТОВБА.

Він при цьому додав, що "ще не встановлена об`єктивно ситуація: хто стріляв, як стріляв", невідомий "механізм смертельного поранення", а "вина, того, хто стріляв, і мотиви, які спонукали до такої стрілянини, досі не доведені". Тому, наголосив адвокат, він піддає сумніву "і місце злочину, і час смертельного поранення, і обставину, при якій був поранений Кушнарьов, і особу обвинувачуваного, і механізм поранення Євгена Петровича".

При цьому В.СТОВБА зауважив, що вважає прокурора В.СИНЧУКА, а також групу слідчих, високими професіоналами і повністю довіряє "органам розслідування".

На запитання журналістів про те, чому в такому разі адвокат робить свої заяви, коли слідство ще не завершене, В.СТОВБА відповів, зокрема, що "всі об`єктивні обставини", про які він говорить, дають йому підстави "сумніватися в кваліфікації дій Дмитра ЗАВАЛЬНОГО (обвинувачуваного у вбивстві Є.Кушнарьова через необережність - УНІАН). При цьому адвокат зазначив, що він "знайомий лише з "частиною матеріалів" слідства, і додав: "Нехай залишиться невелика таємниця у тому, що я сказав".

За словами В.СТОВБИ, потерпіла сторона "не вважає достовірним, що відомі всі учасники події, і здивований тим, що "і учасники, і свідки об`єднані в одній особі", і цей фактор, на його думку, є "особливістю цієї справи".

Адвокат повідомив, що для встановлення повнішої та об`єктивнішої картини подій, які сталася 16 січня, на вимогу постраждалої сторони нині проводиться моніторинг місцевості, де сталося вбивство, а також моніторинг засобів зв`язку.

"Слідство ще незавершене, - ще раз сказав наприкінці прес-конференції В.СТОВБА і всім порадив утримуватися від поспішних висновків стосовно цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності». Згідно з офіційною інформацією прокурора області В.СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливської рушниці, який здійснив помічник-консультант народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ.