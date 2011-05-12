Азаров пригрозив кадровими рішеннями «карателям» з податкової
18:35, 12 травня 2011Суспільство
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Митниці теж дісталося
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає прийняття кадрових рішень у разі, якщо профільні відомства не забезпечуватимуть розвитку підприємництва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на розширеному засіданні ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.
«Каральний ухил, який у нас присутній (щодо підприємців – УНІАН) у митному і податковому органах, може призвести зрештою до кадрових рішень», - сказав М.АЗАРОВ.
За його словами, ці органи повинні забезпечувати розвиток підприємництва в Україні.
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