Вибух у банку: 70 поранених

Понад 70 чоловік дістали поранення під час вибуху в одному з банків на північному заході Китаю, 19 чоловік перебувають у тяжкому стані, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт газети "Женьмінь жибао".

Вибух прогримів у відділенні банку повіту Тяньчжу міста Увей у провінції Ганьсу.

За свідченнями очевидців, багато з потерпілих після вибуху вистрибнули з вікон будівлі. Вибух, як відзначають свідки, прогримів на четвертому поверсі тоді, коли проходили збори працівників банку.

У повіті Тяньчжу проживає близько 210 тисяч чоловік, переважна більшість з них - представники тибетської національності.