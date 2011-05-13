Вибух у банку: 70 поранених
10:20, 13 травня 2011Суспільство
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На північному заході Китаю
Понад 70 чоловік дістали поранення під час вибуху в одному з банків на північному заході Китаю, 19 чоловік перебувають у тяжкому стані, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт газети "Женьмінь жибао".
Вибух прогримів у відділенні банку повіту Тяньчжу міста Увей у провінції Ганьсу.
За свідченнями очевидців, багато з потерпілих після вибуху вистрибнули з вікон будівлі. Вибух, як відзначають свідки, прогримів на четвертому поверсі тоді, коли проходили збори працівників банку.
У повіті Тяньчжу проживає близько 210 тисяч чоловік, переважна більшість з них - представники тибетської національності.
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