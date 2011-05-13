У Київському СІЗО жінки з немовлятами сидять потемки і сплять на підлозі?

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вимагає від голови Державної пенітенціарної служби України Олександра ЛІСІЦКОВА усунути брутальні порушення у слідчих ізоляторах конституційних прав ув’язнених жінок та їхніх дітей на охорону здоров’я, гідне поводження та життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР, про це йдеться у поданні Н.КАРПАЧОВОЇ на ім`я О.ЛІСІЦКОВА.

Уповноважений ВР з прав людини посилається на дані моніторингу стану дотримання конституційних прав і законних інтересів осіб, які перебувають в умовах ізоляції від суспільства, зокрема у Київському слідчому ізоляторі.

Н.КАРПАЧОВА заявляє, що матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування ув’язнених жінок не відповідають вимогам статті 11 Закону "Про попереднє ув’язнення". Матері з дітьми тримаються в умовах, які принижують людську гідність, що за міжнародними стандартами розцінюється як знущання над людиною і вважається одним із видів катувань, зазначає Омбудсмен.

Зокрема, на початку травня у Київському СІЗО було 330 жінок, хоча максимальна кількість ліжко-місць для ув’язнених жінок – 303. Отже, 27 ув’язнених не мають спальних місць, сплять по черзі у ліжках або ж на підлозі. Попри те, що відповідно до вимог закону для вагітної жінки або жінки, яка має при собі дитину, норма площі у камері не може бути меншою 4,5 кв. м, у камері, розрахованій на 4 особи, тримаються 2 матері з немовлятами та 3 вагітні жінки.

"У нестерпних, майже середньовічних умовах перебувають у Київському СІЗО жінки, яких везуть транзитом через цей ізолятор до установ виконання покарань. У камерах стоїть їдкий сморід, немає доступу свіжого повітря, не проникає природне світло, своєчасно не здійснюється санітарна обробка доставлених етапом осіб, занедбана протиепідемічна робота", - пише Н.КАРПАЧОВА.

Крім того, за її словами, ув’язнені жінки скаржилися на тісняву у приміщеннях, нерегулярне постачання дитячого харчування та засобів гігієни для немовлят, незбалансованість харчування для вагітних і породіль, непроведення вакцинації дітей відповідно до їхнього віку, відсутність у СІЗО лікарів – педіатра, гінеколога, кардіолога.

Уповноважений ВР з прав людини просить голову Державної пенітенціарної служби вжити невідкладних заходів реагування для усунення порушень конституційних прав ув’язнених жінок і дітей.