У Сумах на мечеті намалювали свастики

У місті Суми невідомі осквернили мечеть «Баракят», яка будується місцевою релігійною мусульманською громадою, фашистською свастикою.

Як передає кореспондент УНІАН, браму і огорожу мечеті на Білопільському шосе невідомі зловмисники змалювали чотирма знаками фашистської свастики чорного і червоного кольору. А після цього вони зафарбували червоною фарбою мармурову дошку, встановлену біля воріт мечеті.

Як заявив журналістам представник духовного управління мусульман України в м. Суми і Сумській області імам-хатиб ХАСАН, «це більше, ніж хуліганство. Люди, які зробили це, знали, де малюють, що малюють і для кого малюють. Це плювок на адресу мусульман».

При цьому він повідомив, що такий акт вандалізму відбувся тут вперше, і про надзвичайну подію вони повідомили правоохоронні органи.

У Сумах мечеть існує більш як вісім років, проте весь цей час вона знаходиться в одноповерховій будівлі. Саме у дворі цього будинку і будується зараз повноцінна мечеть відповідної архітектури, огорожу якої спаплюжили фашистськими символами.