Янукович виявив готовність поговорити по-людськи

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує провести інтервенцію за рахунок вітчизняних ресурсів на ринку низькооктанових бензинів і дизпалива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

З таким проханням В.ЯНУКОВИЧ звернувся до міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА і віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

“Я просив би вас по позиціях - дизпаливо і низькооктановий бензин - там, де є можливість, зробити інтервенції за рахунок вітчизняних ресурсів”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до міністрів, підкресливши, що це потрібно зробити негайно.

Він попросив міністрів визначитися з часом підготовки цього питання, і якщо потрібна буде допомога прем`єра, то він готовий надати її у будь-який час. “Якщо мені треба буде приєднатися до цієї роботи, я готовий у будь-який час доби сісти за стіл і поговорити нормально, як то кажуть, по-людськи», - сказав прем`єр.

У свою чергу Ю.БОЙКО повідомив, що ціни на дизпаливо цього року нижчі, ніж минулого – 3,71 грн. проти 3,87 грн. у 2006 році. Ціна на бензин А-95, за його словами, зросла на 10%, що відповідає зростанню ціни на нафту на світовому ринку.

Щодо дизельного палива, за словами міністра, ситуація стабільна за рахунок товарної інтервенції з боку держави – ввезено 200 тис. тонн, що забезпечило стабільність на ринку.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії UPECO, з 1 по 8 червня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти зросли на 0,3-0,7% (в середньому на 0,5%).

На сьогоднішній день два (Херсонський і Одеський) з шести українських нафтопереробних заводів перебувають на реконструкції.

Місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. в роздрібних цінах в рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпалива і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання становлять 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а решта поставляються нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії тощо.