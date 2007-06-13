Відкриється виставка картин Галини Інгули «Літо на двох планетах»

О 15.00 14 червня 2007 року на Європейській площі у Парламентській бібліотеці (Грушевського, 1) відбудеться відкриття восьмої персональної виставки молодої київської художниці Галини Інгули «Літо на двох планетах», на якій представлено малярські дослідження художниці у різних жанрах. Картини художниці також можна побачити на сайті www.ingula.kiev.ua. Як відомо, Галина Інгула, картини якої були загублені під час перельоту на виставку в Парижі, вчинила позов на 100 тисяч грн авіаперевізнику та аеропортові.