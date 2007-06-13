Кому призначався радіокерований вибух на харківському дахові?

Секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС вважає, що нічний вибух, який стався поблизу Харківської міськради, коли він виходив з приміщення, було здійснено з метою замаху на його життя.

Таку заяву зробив Г.КЕРНЕС в інтерв`ю кореспонденту УНІАН, коментуючи інцидент минулої ночі.

«Ця дія спрямована на загрозу моєму життю, а також життю моїх дітей», - сказав Г.КЕРНЕС. «Мені відомо про це з різних джерел», - додав він.

Г.КЕРНЕС розповів, що вибух пролунав близько 1.20 ночі, коли після закінчення робочого дня він виходив з мерії. «Фугас спрямованої дії, що був начинений кульками, арматурою і свинцем, - зазначив він, - знаходився на даху сусідньої будівлі». За словами секретаря міськради, пошкоджено дах будинку та телеантени.

«Постраждав міліціонер, а також Ігор ЯЛДИН, радник Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА», - повідомив Г.КЕРНЕС. Він зауважив, що може надати відеозапис цієї події.

Сьогодні керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила кореспонденту УНІАН, що нічний вибух, про який ідеться, за попереднім висновком фахівців, здійснений за допомогою радіокерованого пристрою.

За офіційною інформацією ЦГЗ, вибух стався 13 червня 2007 р. близько 01 год. 30 хв. на даху одного з будинків на площі Конституції, 5. Металеві осколки від вибухового пристрою відлетіли на відстань 50-70 метрів. В результаті вибуху незначні тілесні ушкодження отримав мешканець м. Харкова. Також від вибуху пошкодження, у вигляді пробитого заднього скла та декількох вм’ятин на кузові, отримав автомобіль «Мерседес» (за неофіційними даними, цим авто користується Г.КЕРНЕС – УНІАН).

Водночас представник силових структурах області, який не побажав бути названим, в інтерв’ю кореспонденту УНІАН розповів додаткові подробиці події. За словами співрозмовника агентства, «вибухівка була на даху 6-поверхового будинку на площі Конституції, 5, що навпроти мерії, на відстані 30 метрів від міськради і автомобіля. Вона кріпилася до антени на даху будинку. Для приведення пристрою в дію була використана автосигналізація «Томагавк»». Джерело зазначило, що «вибух був такої сили, що не варто про це й говорити». «Ми вважаємо, що сьогодні цим вибухом у Харкові стартувала виборча кампанія», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 13 січня цього року вночі стався вибух поблизу готелю «Національ», що по проспекту Леніна, у той час, коли біля входу в приміщення перебував Г.КЕРНЕС. Тоді секретар міськради назвав інцидент замахом на його життя, зазначивши, що це перший радіокерований вибух у Харкові.

Водночас, прес-служба Харківської облдержадміністрації повідомила, що за висновком фахівців вибухово-технічної служби, вибух поблизу готелю «Національ» у Харкові в ніч на 13 січня мав імітаційний характер.