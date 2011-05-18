Заради чого студенти прийшли до вузів (опитування)

Сучасна молодь вступає до вишів для того, щоб побудувати кар`єру і стати освіченими людьми.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, такого висновку дійшли експерти інституту за підсумками річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти – образ майбутнього».

Зокрема, згідно опитуванню, українські і російські студенти навчаються у вищих навчальних закладах здебільшого заради майбутньої кар`єри (40,9% і 45,7% відповідно).

Заради власної освіченості вступають до вишів 32,1% і 27,1% відповідно. Розраховують одержати у виші нові знання 15,1% (Україна) і 14,2% (Росія).

А от у студентів Польщі і Казахстану в пріоритеті мета – стати освіченою людиною (35,1% і 35% відповідно).

Заради кар`єри вступають до вишів менше третини поляків (30,8%) і менше чверті казахів (24,6%).

Стають студентами для того, щоб одержати нові знання, в Польщі – 23,3%, в Казахстані – 21,4% молодих людей.

Коментуючи результати дослідження, президент Національної академії наук України, академік Борис ПАТОН поділився своїм секретом успіху. «Основною якістю, яка, як на мене, може привести до успіху, є працьовитість, любов до тієї справи, якій людина вирішила присвятити своє життя. Недаремно говорять, що талант – це праця. Сучасній молоді хотілося б побажати скоріше знайти своє життєве покликання, а якщо це не вдається зробити швидко, то ніколи не втрачати надії і наполегливо продовжувати шукати самого себе. Для цього, зрозуміло, окрім постійних зусиль, важливо мати хороше здоров`я, що досягається постійними заняттями фізкультурою і спортом, віру в успіх, силу в досягненні поставленої мети, розуміння цінності власного життя», - вважає академік.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року до березня 2011 року.

Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 5 тисяч 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.

У повному обсязі дане дослідження можна знайти на офіційному сайті Інституту.