У Києві водій тролейбуса збив пішохода і втік

Учора о 15.30 у Києві на проспекті Правди неподалік від зупинки громадського транспорту «Масив Мостицький» водій тролейбуса № 35 скоїв наїзд на пішохода 1951 року народження і втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.