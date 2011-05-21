У Києві водій тролейбуса збив пішохода і втік
10:41, 21 травня 2011Суспільство
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Чоловік помер у лікарні
Учора о 15.30 у Києві на проспекті Правди неподалік від зупинки громадського транспорту «Масив Мостицький» водій тролейбуса № 35 скоїв наїзд на пішохода 1951 року народження і втік з місця пригоди.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.
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