У Києві водій тролейбуса збив пішохода і втік

10:41, 21 травня 2011
Суспільство
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Чоловік помер у лікарні

Учора о 15.30 у Києві на проспекті Правди неподалік від зупинки громадського транспорту «Масив Мостицький» водій тролейбуса № 35 скоїв наїзд на пішохода 1951 року народження і втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

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