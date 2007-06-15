Рейтинг знаменитостей Forbes: Опра багатша і успішніша за Мадонну

Журнал Forbes оприлюднив свій щорічний список знаменитостей. Лідером рейтингу вже не вперше виявилася 52-річна американка Опра Вінфрі. Знаменита чорношкіра телеведуча, актриса, критик є єдиною представницею плеяди афроамериканских мільярдерів. Робота над власним Телешоу, а також управління продюсерською компанією і участь ще в декількох комерційних проектах дозволили "зірці" американського телебачення заробити за минулий рік близько 260 млн. доларів. Минулого року найзнаменитішим, найбагатшим і найуспішнішим в цьому списку був названий зірка Голлівуду Том Круз. Цього року він зайняв 8-ий рядок.

До п`ятірки лідерів переліку "найвпливовіших" увійшли також гольфіст Тайгер Вудс, який одержав за минулий рік 100 млн. доларів, поп-"зірка" Мадонна (72 млн. доларів), гурт Rolling Stones (88 млн. доларів) і кіноактор Бред Пітт (35 млн. доларів).

Ступінь "впливовості" знаменитостей за версією Forbes, прямо не залежить від сум їх доходів. Актором з найбільшими доходами визнаний Джоні Депп, який "поклав у кишеню" минулого року 92 млн. доларів.

У номінації "зоряні діти" не знайшлося рівних виконавцеві ролі Гарі Поттера у фільмах за романами Джоан Роулінг Деніелу Редкліффу (15 млн. доларів). Сама авторка образу юного чарівника і його друзів була названа найбагатшою у світі письменницею - за 2006 рік вона одержала 32 млн. доларів.

Найбільш високооплачуваною актрисою була названа Ніколь Кідман (28 млн. доларів), а найбагатшим продюсером і кінорежисером - Джері Брукгаймер, який заробив за минулий рік 120 млн. доларів.

Перша десятка знаменитостей за версією журналу Forbes:

1. Опра Вінфрі

2. Тайгер Вудс

3. Мадонна

4. Rolling Stones

5. Бред Пітт

6. Джоні Депп

7. Елтон Джон

8. Том Круз

9. JAY-Z

10. Стівен Спілберг

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