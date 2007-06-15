Рейтинг знаменитостей Forbes: Опра багатша і успішніша за Мадонну
Ярмарок марнославства 2007
|Опра Вінфрі
До п`ятірки лідерів переліку "найвпливовіших" увійшли також гольфіст Тайгер Вудс, який одержав за минулий рік 100 млн. доларів, поп-"зірка" Мадонна (72 млн. доларів), гурт Rolling Stones (88 млн. доларів) і кіноактор Бред Пітт (35 млн. доларів).
Ступінь "впливовості" знаменитостей за версією Forbes, прямо не залежить від сум їх доходів. Актором з найбільшими доходами визнаний Джоні Депп, який "поклав у кишеню" минулого року 92 млн. доларів.
У номінації "зоряні діти" не знайшлося рівних виконавцеві ролі Гарі Поттера у фільмах за романами Джоан Роулінг Деніелу Редкліффу (15 млн. доларів). Сама авторка образу юного чарівника і його друзів була названа найбагатшою у світі письменницею - за 2006 рік вона одержала 32 млн. доларів.
Найбільш високооплачуваною актрисою була названа Ніколь Кідман (28 млн. доларів), а найбагатшим продюсером і кінорежисером - Джері Брукгаймер, який заробив за минулий рік 120 млн. доларів.
Перша десятка знаменитостей за версією журналу Forbes:
1. Опра Вінфрі
2. Тайгер Вудс
3. Мадонна
4. Rolling Stones
5. Бред Пітт
6. Джоні Депп
7. Елтон Джон
8. Том Круз
9. JAY-Z
10. Стівен Спілберг