Київський суддя погорів на хабарі

У Києві за отримання 2 тисяч доларів США хабара затримано суддю одного з районних судів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, суддя через посередника одержав гроші за прийняття процесуальних рішень у цивільній справі на користь однієї зі сторін.

Стосовно судді та його пособника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище).

На даний час проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин справи.