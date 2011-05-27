Експерти: сама по собі приватизація обленерго - не гарантія інвестицій

Основна мета приватизації теплової генерації й обленерго – залучення інвестицій в модернізацію теплових енергоблоків і енергорозподільчі мережі, що її має забезпечити новий інвестор.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив аналітик інвестиційної групи «АРТ Капітал» Станіслав ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ.

Водночас він вважає, що сама по собі приватизація не буде запорукою гарантій капітальних вкладень. «Для цього держава на початковому етапі повинна забезпечити умови для повернення цих інвестицій у вигляді інвестиційної надбавки до тарифу», - сказав він. За оцінками «АРТ Капітал», в 2011 році середня рентабельність генкомпаній України становитиме 3%, тоді як у Росії - на рівні 15%.

Низька рентабельність галузі пов`язана з її ручним регулюванням, відзначає аналітик інвестиційної компанії «Драгон Капітал» Денис САКВА. Як відомо, рентабельність генкомпаній регулюється Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ), яка встановлює тарифи на електроенергію, що відпускається ТЕС. «Низькі тарифи на електроенергію – результат популістської політики уряду, який штучно стримує зростання тарифів на електроенергію для населення», - вважає він. Крім того, за його словами, низькі тарифи на електроенергію не дозволяють енергокомпаніям проводити широкомасштабну модернізацію.

Нагадаємо, 11 травня ц.р. Кабінет Міністрів передав Фонду держмайна держпакети акцій двох енергогенеруючих і дев`яти енергопостачельних підприємств, які планується продати в 2011 році. Серед них 25% акцій «Дніпренерго» і 45,1% акцій «Західенерго», а також по 50% акцій «Вінницяобленерго», «Дніпробленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% акцій «Черкасиобленерго», по 45% акцій «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% акцій «Донецькобленерго», 25,99% акцій «Тернопільобленерго» і 25% акцій «Київенерго».

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що перші приватизаційні конкурси буде оголошені вже в липні-серпні.