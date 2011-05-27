Іранські журналісти тиждень знайомилися з Україною

Закінчився візит делегації іранських журналістів до України.

Як передає кореспондент УНІАН, вісім керівників іранських ЗМІ відвідали Україну на запрошення Національної спілки журналістів України.

«Цей візит став можливим завдяки підписанню Меморандуму про співпрацю між Посольством Ісламської Республіки Іран в Україні та Національною спілкою журналістів України», – повідомив голова НСЖУ Ігор ЛУБЧЕНКО.

Протягом тижня члени делегації побували у Києві та Львові, зустрілись з головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України Юрієм ПЛАКСЮКОМ, президентом Української спілки підприємців та промисловців Анатолієм КІНАХОМ, головою Львівської обласної держадміністрації Михайлом ЦИМБАЛЮКОМ, відвідали Міністерство закордонних справ України, ознайомились з роботою державного інформагентства “Укрінформ”, Національної радіокомпанії, Українського медіа холдингу, Главред-Медіа.

Відбулись численні зустрічі з журналістами різних видань та студентами, що вивчають фарсі, також гості побували на кондитерській фабриці «Світоч».

На прес-конференції І.ЛУБЧЕНКО заявив, що «НСЖУ буде продовжувати практику обміну делегаціями журналістів».

Його слова підтвердив посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІАБАДІ. «Наші країни дуже близькі одна до одної, а народи зацікавлені у співпраці», – сказав він.

Керівник делегації, член редколегії газети «Іран» Дар’юш АРМАН подякував усім тим, хто посприяв в організації приїзду делегації, та висловив готовність продовжувати співпрацю. «Саме в такий спосіб можна навести мости дружби між нашими великими народами», – запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, з 22 по 28 лютого делегація Національної спілки журналістів України на чолі з секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ перебувала з офіційним візитом в Ісламській Республіці Іран.

У ході поїздки делегація зустрілась з віце-президентом країни Насрін СОЛТАНАХ, міністром закордонних справ Алі Акбаром САЛЕХІ, керівництвом Вищої ради національної безпеки, Міністерства культури та ісламської орієнтації.

Українські журналісти також відвідали провідні підприємства Ірану та науково-дослідні центри. Зокрема, українські журналісти стали одними з перших представників іноземних медіа, які отримали доступ до Іранського ядерного центру в Тегерані.

Крім того, відбулися зустрічі з колегами з провідних ЗМІ Ірану, зокрема, інформаційних агентств «Ірна» та «Прес ТВ», газети «Іран».

До складу делегації увійшли керівники трьох всеукраїнських та двох регіональних газет, медіа холдингу, а також представники інформаційного агентства та радіо.