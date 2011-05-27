У Криму втричі менше випускників, ніж зазвичай

Сьогодні в Криму останній дзвоник пролунав у 600 школах, в усій автономії закінчили 11-й клас 4972 школярі. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, цей навчальний рік незвичайний тим, що кількість випускників більш ніж утричі менша за стандартну (щороку – 16-17 тис. учнів).

«Причина полягає у «демографічній ямі» 90-х років і у реформі в системі освіти, коли частину третьокласників перевели одразу у 5-й клас», - зазначається у повідомленні.

Водночас 9-й клас закінчать близько 18 тис. юних кримчан.

Цього року в Криму на нагородження учнівськими медалями претендують 270 випускників, зокрема 188 – на золоту медаль, 82 – на срібну, що становить 7% загальної кількості випускників.

Також поточного року для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалося понад 4 тис. випускників, що становить 92% їх загальної кількості. Це найвищий показник в Україні (середній відсоток по регіонах країни – 78,6%).

Урочисте вручення атестатів випускникам по всій автономії відбудеться під час випускних вечорів, які пройдуть з 28 по 31 травня.