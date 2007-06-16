Почався конкурс на безкоштовне навчання у США

Посольство США і Міносвіти України оголосили відкритий конкурс на отримання стипендій ім. Фулбрайта на 2007-2008 навчальний рік. Ця програма академічних обмінів надає талановитим студентам, викладачам і молодим фахівцям можливість проводити дослідження в Сполучених Штатах.

Грант покриває всі витрати на перебування в США: авіапереліт в обидва кінці і стипендію на весь період діяльності. Стипендіати отримують право працювати в наукових лабораторіях, користуватися багатими бібліотеками університетів, інтернетом.

При відборі кандидатів звертають увагу на професійні досягнення, реальність запропонованих проектів і їх практичну цінність. Фіналісти будуть визначені до 1 січня 2008 року.

Під час співбесід конкурсант повинен довести, що має намір повернутися до України і використовувати одержані знання у своїй подальшій роботі.

"Учасники обмінів одержать в Америці знання, а потім тут створюватимуть лабораторії, організовуватимуть компанії. Можливо кількість таких людей збільшиться після того, як ваша країна трохи змінить закони і дасть можливість молоді розвиватися", - коментує директор Програми ім. Фулбрайта в Україні Мирон Стахів.

Дзеркало тижня