Міністр: молода картопля йде до нас з інших країн

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК виступає за зменшення імпорту в країну тих овочів, які українські аграрії здатні виростити самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК сказав у п`ятницю журналістам у коментарі після урочистостей з нагоди останнього дзвоника в Поліській загальноосвітній школі 1-3 ступеня в селі Поліське Коростенського району Житомирської області.

За його словами, в квітні цього року Україна збільшила експорт овочів удвічі до аналогічного торішнього показника, але поки що залишається якоюсь мірою імпортозалежною.

Як відзначив міністр, «з одного боку, ми розуміємо, що молода картопля зараз йде до нас з інших країн і це - нормально, ми розуміємо також, що збільшення обсягів імпорту в країну екзотичних фруктів - також нормально, оскільки говорить про те, що ми їх більше споживаємо».

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, перед аграріями країни найближчим майбутнім стоїть завдання кардинально змінити існуючий стан справ, збільшивши експорт тих видів овочів та іншої продукції аграрного сектора, яку українські аграрії здатні виростити самі.

«Щодо тих овочів і фруктів, які ми здатні вирощувати самостійно, то наше завдання тут - бути не імпортоорієнтованою країною, а країною, орієнтованою, перш за все, на експорт своєї плодоовочевої та іншої продукції», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомлялося, в квітні 2011 року імпорт овочів до України зріс до 41,5 тис. тонн, що вдвічі більше порівняно з квітнем 2010 року. За даними Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), картоплю в основному завозили з Єгипту і Нідерландів, капусту - з Польщі і Македонії, помідори - з Туреччини, лук - з Єгипту і Польщі, моркву і столовий буряк - з Польщі і Нідерландів.

Експерти УКАБ пояснюють активність імпорту значним зростанням цін на овочі в Україні, який виник через нерозвиненість інфраструктури і обмеженість пропозиції вітчизняних овочів. «Нездатність зберегти і довести з мінімальними втратами вирощену продукцію до споживача є основною причиною зростання цін та імпорту овочів до України», - зазначив експерт аграрних ринків УКАБ Роман СЛАСТЕН.

За його словами, проблема «сховищ і ринків» наступні кілька років буде основним чинником подорожчання овочів у зимово-весняний період. «Зрушення в питанні розвитку інфраструктури поки що мінімальні: сільгосппідприємства поки що не дуже зацікавлені в овочівництві і картоплярстві, господарства населення просто не мають фінансової можливості будувати сучасні сховища, а державна підтримка в цьому питанні також недостатня», - пояснив Р.СЛАСТЕН.