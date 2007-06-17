Міліція шукала в квартирі юриста «Народної самооборони» автозапчастини

Співробітники кримінального розшуку Дарницького райвідділу міліції міста Києва провели обшук у квартирі керівника юридичного департаменту блоку «Народна самооборона Юрія ЛУЦЕНКА» адвоката Юрія МАРТИНЕНКА і нічого, чим цікавились правоохоронні органи, не виявили.

Як повідомив УНІАН сам Ю.МАРТИНЕНКО, обшук тривав близько години і шукали, начебто, автозапчастини, незаконно зняті з автомобіля в рамках кримінальної справи, в якій фігурує як свідок син Ю.МАРТИНЕНКА.

Адвокат також зазначив, що за в нього наявною інформацією, процесуальний статус його сина в цій кримінальній справі змінено зі свідка на підозрюваного. Втім, як наголосив Ю.МАРТИНЕНКО, ні його син, ні адвокат про це офіційно не поінформовані і обвинувачення не висувалися.

Як повідомляв УНІАН, Ю.МАРТИНЕНКО навесні цього року виступав в суді як захисник екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генпрокуратура звинувачувала у зловживанні службовим становищем на посаді керівника МВС. Крім того, Ю.МАРТИНЕНКО є адвокатом заступника голови правління ВАТ «Агентство Союздрук» Олександра БАБАНСЬКОГО, якого було затримано 14 червня за підозрою в отриманні хабара.

«Я пов’язую це виключно зі своєю діяльністю. Це не спроба тиску на мене, а прямий тиск як на адвоката», - сказав Ю.МАРТИНЕНКО, відзначивши при цьому, що, на його думку, співробітники міліції, зайшовши до його помешкання, мають намір щось підкинути йому. Водночас Ю.МАРТИНЕНКО повідомив, що він тривалий час виступає захисником у справах, в яких простежуються грубі порушення закону з боку співробітників міліції.