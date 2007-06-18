Янукович очолить делегацію України на засіданні ради Україна-ЄС

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович очолить українську делегацію, яка візьме участь у запланованому на понеділок засіданні Ради з питань співпраці між Україною і ЄС в Люксембурзі, повідомила прес-служба МЗС України.

Планується підписати угоди про спрощення візового режиму та реадмісії між Україною і ЄС, про торгівлю сталеливарною продукцією.

Як очікується, до української делегації ввійдуть міністри економіки Анатолій Кінах, палива та енергетики Юрій Бойко, юстиції Олександр Лавринович, а також представник України при ЄС Роман Шпек.

Євросоюз представлятимуть міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Хавьер Солана, єврокомісар ЄС з питань зовнішніх стосунків Беніта Ферреро-Вальднер.

Під час засідання планується обговорити поточний стан двосторонніх відносин, зокрема, прогрес у реалізації Плану дій Україна - ЄС в частині, що стосується політичного діалогу і співпраці у сфері демократії, зовнішньої політики, юстиції, правосуддя і безпеки, у сфері економіки, енергетики і транспорту.

Сторони також планують обговорити стан переговорів щодо укладення нової угоди між Україною і Євросоюзом і деякі актуальні питання поточної міжнародної ситуації.