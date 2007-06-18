На аерокосмічному салоні в Ле-Бурже Україна представляє Ан-148

Сьогодні в паризькому передмісті Ле-Бурже відкривається 47-й Міжнародний авіаційно-космічний салон, що користується репутацією одного з найбільших світових форумів виробників різноманітних літальних апаратів і космічної техніки, передає РІА «Новости».

У салоні візьмуть участь близько 2 тисяч компаній і підприємств з 42 країн світу. Вони представлять відвідувачам зразки своєї продукції, серед яких будуть як новинки і прототипи, що ще не вийшли із стадії конструкторських розробок, так і серійні зразки літальних апаратів цивільного і військового призначення, а також двигуни, авіоніка і багато іншого.

В цілому в Ле-Бурже буде представлено 140 літаків і вертольотів і інших літальних апаратів. Приблизно чотири десятки з них проведуть демонстраційні польоти.

Як завжди, найбільші компанії і підприємства відкриють свої власні "шале" і будуть представлені першими особами - президентами і генеральними директорами, а серед гостей очікуються не тільки фахівці, але і міністри і навіть глави держав і урядів. У цілому салон в Ле-Бурже відвідають, як очікується, 140-150 офіційних делегацій з 60 країн світу.

Робота салону триватиме до 24 червня, причому в перші чотири дні він буде відкритий виключно для професіоналів, а з п`ятниці по неділю оглянути експозицію і спостерігати за демонстраційними польотами зможе і широка публіка. Звичайному відвідувачеві доведеться викласти за вхідний квиток 12 євро, тоді як для професіоналів денний тариф становить 40 євро.

Салон в Ле-Бурже проводиться раз на два роки. Попередня виставка виявилася рекордною за числом відвідувачів - їх загальна кількість становила близько 500 тисяч чоловік, зокрема 223 тисяч професіоналів. Роботу салону висвітлювали понад 3,4 тисяч журналістів з десятків країн світу. Організатори салону в Ле-Бурже розраховують, що і цього разу він приверне увагу фахівців, публіки і засобів масової інформації.

Від України в салоні Ле-Бурже братиме участь АНТК ім. Антонова, який представить літак Ан-148. Партнером в організації презентації нового лайнера світової авіаційної громадськості стане компанія Crouzet Automatismes (Франція).

За її участі і під егідою Асоціації аерокосмічної промисловості Франції (GIFAS) на салоні буде проведено «День Антонова».

Довідка УНІАН. Згідно з експертними оцінками, Ан-148 на 25-30% економніший в експлуатації, ніж інші літаки аналогічного класу. Орієнтовна місткість світового ринку літака даного класу до 2013 року оцінюється майже в 500 шт., СНД - 170 шт. Орієнтовна вартість літака - 16,2-18 млн. дол. залежно від комплектації.

Літаки сімейства Ан-148 призначені для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних авіалініях.

Ан-148 - регіональний реактивний літак нового покоління. Його базовий варіант призначений для перевезення до 80 пасажирів на дальність до 5100 км. Відповідно до побажань замовників, ведеться розробка вантажних і VIP-варіантів літака.