Збройний конфлікт депутатів у Донецькій області (версія ПР)
Причина інциденту - земля
Прес-служба донецького обласного відділення Партії регіонів у інциденті з застосуванням вогнепальної зброї, який стався в 17.00 15 червня у м. Добропольє між секретарем Добропольської міськради Віктором ДРЕВАЛЕМ (Партія регіонів) і депутатом Белозерської міськради Валерієм СААРОВИМ (БЮТ), винить депутата від Блоку Юлії Тимошенко. А також нерозбірливість лідерів блоку, якиі включають до списків людей з кримінальним минулим.
У викладі Донецької організації ПР події виглядають так:
«15 червня відбулася чергова сесія Добропольської міськради, на якій було розглянуто питання продовження оренди однієї із земельних ділянок під ринок для приватного підприємця Олега Тарасенка (депутат Добропольської райради від БЮТ). В результаті невиконання умов оренди підприємцеві було відмовлено в продовженні її термінів.
Після закінчення сесії, повертаючись додому, секретаря Добропольської міськради Віктора Древаля зустрів на вулиці Валерій Сааров – рідний брат дружини підприємця Тарасенка».
Далі, за твердженням депутата від ПР Древаля, події розвивалися так: «Сааров підійшов до свого джипу, витягнув обріз мисливської рушниці, зайшов з правого боку, сів в мою машину, переламав обріз і показав бойовий патрон. Потім склав обріз, наставив його мені в живіт і сказав: ось зараз ти або звідси не підеш, або рішення по земельній ділянці буде скасовано. Я спробував відвести від себе обріз, в машині почалася боротьба, в ході якої хтось натиснув на курок».
«В результаті пострілу були пошкоджені м`які тканини Саарова, резюмує прес-служба. - Древалю вдалося вихопити з рук Саарова обріз і викинути його з машини, після чого він викликав міліцію».
Очевидно, з метою підтвердження своєї версії прес-служба «Донецької організації ПР приводить таку довідку: «Валерій Сааров, депутат Белозерського міськради від БЮТ, чотири рази судимий: 1974 р. – ст. 81, розкрадання державного майна, термін – 1 рік 6 місяців; 1975 р. – ст. 142, грабіж, термін – 5 років 6 місяців; 1983 р. – ст. 206, хуліганство, 2 року 6 місяців; 1988 р. – ст. 98, ненавмисне вбивство працівника міліції з обріза, термін – 4 року».
1974 р. – ст. 81, розкрадання державного майна, термін – 1 рік 6 місяців;
1975 р. – ст. 142, грабіж, термін – 5 років 6 місяців;
1983 р. – ст. 206, хуліганство, 2 року 6 місяців;
1988 р. – ст. 98, ненавмисне вбивство працівника міліції з обріза, термін – 4 року».