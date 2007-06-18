Збройний конфлікт депутатів у Донецькій області (версія ПР)

Прес-служба донецького обласного відділення Партії регіонів у інциденті з застосуванням вогнепальної зброї, який стався в 17.00 15 червня у м. Добропольє між секретарем Добропольської міськради Віктором ДРЕВАЛЕМ (Партія регіонів) і депутатом Белозерської міськради Валерієм СААРОВИМ (БЮТ), винить депутата від Блоку Юлії Тимошенко. А також нерозбірливість лідерів блоку, якиі включають до списків людей з кримінальним минулим.

У викладі Донецької організації ПР події виглядають так:

«15 червня відбулася чергова сесія Добропольської міськради, на якій було розглянуто питання продовження оренди однієї із земельних ділянок під ринок для приватного підприємця Олега Тарасенка (депутат Добропольської райради від БЮТ). В результаті невиконання умов оренди підприємцеві було відмовлено в продовженні її термінів.

Після закінчення сесії, повертаючись додому, секретаря Добропольської міськради Віктора Древаля зустрів на вулиці Валерій Сааров – рідний брат дружини підприємця Тарасенка».

Далі, за твердженням депутата від ПР Древаля, події розвивалися так: «Сааров підійшов до свого джипу, витягнув обріз мисливської рушниці, зайшов з правого боку, сів в мою машину, переламав обріз і показав бойовий патрон. Потім склав обріз, наставив його мені в живіт і сказав: ось зараз ти або звідси не підеш, або рішення по земельній ділянці буде скасовано. Я спробував відвести від себе обріз, в машині почалася боротьба, в ході якої хтось натиснув на курок».

«В результаті пострілу були пошкоджені м`які тканини Саарова, резюмує прес-служба. - Древалю вдалося вихопити з рук Саарова обріз і викинути його з машини, після чого він викликав міліцію».