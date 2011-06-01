Зосередити інвестиції в Києві, чи розподілити по регіонах?

Київ має бути одним з основних центрів для інвестування в Україні. Таку думку висловив директор Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР під час дебатів «Столиця – пріоритетний центр економічного розвитку країни», організованих Фондом «Ефективне управління» і компанією Intelligence Squared за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Як зазначила на початку дебатів директор Фонду «Ефективне управління» Наталія ІЗОСІМОВА, існують дві думки щодо розвитку столиці, одна з яких полягає у тому, що столиця має стати основним центром економічного розвитку, зростати швидше, ніж інші міста. Друга думка полягає у тому, що столиця має бути адміністративним центром, а ресурси - розподілятися порівну між регіонами.

«Столиці швидше за інші міста у країні акумулюють технологічні, фінансові, людські ресурси, створюючи, таким чином, базу для зростання економіки всієї країни. При цьому концентрація ресурсів і економічної активності у столиці знижує загальну конкурентоспроможність країни і призводить до негативних соціальних наслідків», - сказала Н.ІЗОСІМОВА.

Прихильники пріоритетності розвитку столиці вважають, що такий підхід виправданий і чинить позитивний вплив на всю економіку країни.

На думку М.РАЙЗЕРА, в Україні необхідно створити два-три центри, до яких мають приходити інвестиції, серед яких Київ. Він додав, що зараз дуже дорого інвестувати в регіони, успадковувавши досвід Європейського Союзу. Натомість концентрація економічної діяльності дозволяє генерувати ідеї і розподіляти трудові ресурси.

При цьому президент Канадського інституту урбаністики, екс-мер міста Хемільтон Фред ЕЙЗЕНБЕРГЕР відзначив, що в столицях сконцентровані фінансові послуги, інфраструктура, культурні і освітні установи, які є ключовими чинниками для залучення інвестицій. Крім того, столиці є центрами інновацій, центрами регіональних економік. Коли інвестиції досягають критичної маси, вони поширюються на сусідні регіони. «Це відкриває нові можливості, які можуть бути використані і в інших регіонах країни», - сказав він.

Натомість супротивники тези про те, що столиця має стати пріоритетним економічним центром розвитку країни, вважають, що країна ніколи не буде успішною, якщо у неї багата столиця і бідні регіони.

«На порядку денному вже давно порушено питання про реформу місцевого самоврядування. Для мене це означає насамперед реальне втілення двох базових принципів Європейської хартії місцевого самоврядування: принципу субсидіарності і принципу фіскальної автономії. Правильно, якщо повноваження щодо розв’язання проблем простих людей будуть передані на місця – на той рівень, на якому вони виникають. Також разом з повноваженнями потрібно передати ресурси. І навіть не просто ресурси, а інструменти їх залучення», - сказав під час дебатів мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.

Він також додав, що надмірна централізація викликає дуже серйозні проблеми. «Я вважаю, що якщо буде задіяна така формула, то ми розуміємо, що міста продовжуватимуть бути централізованими… За економічно розвиненої столиці і за відстаючих регіонах ніколи не буде успішної, багатої, сильної України», - додав мер Вінниці.

В.ГРОЙСМАН також відзначив, що якщо місцеве самоврядування одержить частку від основних податків економічних суб`єктів і можливість надавати для них реальні пільги, то на місцях розпочнеться активна робота із залучення інвестицій і розвитку економіки. А це, у свою чергу, стимулюватиме розвиток і конкуренцію регіонів.

На думку старшого керівника проектів компанії Monitor Group Євгена ОРЛОВСЬКОГО, столиця – це, безумовно, важливий інструмент економічного розвитку країни, проте навряд чи доцільно направляти на її розвиток велику частину обмежених ресурсів. Більш ефективно було б вибудовувати диверсифіковану економіку, в якій присутні кілька точок зростання, а не одна.

«Будь-яка ефективна економіка повинна мати кілька точок зростання. Україна потребує не тільки Києва, але і Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова та інших міст, які в сукупності створюють каркас, на який спирається економічна потужність країни», - вважає він.

Довідка УНІАН. Дебати «Столиця – пріоритетний центр економічного розвитку країни» – чотирнадцяті за рахунком публічні дебати у форматі «Оксфордського клубу».