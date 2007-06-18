166 громадян України очікують евакуації із сектору Газа

166 громадян України мають намір залишити сектор Газа, захоплений кілька днів тому бойовиками руху ХАМАС.

Крім того, зараз виїзду із сектору Газа очікують 141 громадянин Росії, 19 громадян Молдови, Казахстану і Білорусу, передає ІТАР-ТАСС.

Більшість з них - жінки, які вийшли заміж за палестинців, і їхні діти.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із загостренням ситуації в секторі Газа Палестинської Національної Автономії в Посольство України в Ізраїлі звернулися громадяни України, які проживають у даному регіоні, з проханням вивезти їх за межі зони бойових дій.

Кабінет Міністрів України виділив 450 тис. грн. для евакуації українців з Палестини.

На сьогодні МЗС України вжив усіх необхідних заходів, пов`язаних з підготовкою до вивозу з сектору Газа українських громадян.