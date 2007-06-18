Гарі Мур вже випив сто грам на українській землі (фото)

Сьогодні до Києва прибув Гарі МУР.

Завтра всесвітньовідомий гітарист, король білого блюзу дасть ексклюзивний концерт в Національному палаці «Україна». Виконавець презентуватиме українській публіці свій новий, уже 25-й альбом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з організаторів концерту Гарі МУРА в Києві директор компанії “Euroshow” Сергій ГАЛУЗІН.

Поселиться Г.МУР у готелі "Прем’єр Палац". За словами С.ГАЛУЗІНА, гітарист якихось особливих умов не висуває. Сьогодні в нього за планом екскурсія по Києву, а завтра він цілий день готуватиметься до концерту. Також завтра, о 15.00, він дасть прес-конференцію в "Прем’єр Палаці", але для "обмеженої кількості журналістів".

Сьогодні вночі з Лондона прибули два фургони апаратури, яка використовуватиметься на концерті.