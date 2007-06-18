Львівський суд зупинив членство Медведчука у Вищій раді юстиції

Личаківський районний суд Львова зупинив дію рішення Вищої ради юстиції від 31 травня цього року частині поновлення повноважень Віктора МЕДВЕДЧУКА як члена ВРЮ.

Як повідомило УНІАН джерело у Вищій раді юстиції, зазначене рішення Личаківський райсуд прийняв 15 червня на забезпечення адміністративного позову мешканця Львова - правника Андрія БОЙКА.

Співрозмовник агентства пояснив, “відомого правника А.БОЙКА у грудні 2005 року Всеукраїнським з`їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ було на законних підставах призначено членом ВРЮ замість саме В.МЕДВЕДЧУКА, однак набути повноважень члена ВРЮ А.БОЙКУ весь цей час перешкоджали в різних формах, у тому числі й через штучно організовані судові позови”, а “через своєрідне поновлення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена ВРЮ самою Вищою радою юстиції А.БОЙКО остаточно може бути позбавлений можливості скласти присягу члена ВРЮ і приступити до виконання його повноважень”.

За словами співрозмовника агентства, тому рішення ВРЮ про поновлення В.МЕДВЕДЧУКА “позивач вважає протиправним, незаконним, вказує у позові, що пан МЕДВЕДЧУК втратив членство у ВРЮ ще у травні 2004 року у зв`язку з закінченням шестирічного терміну, на який його було призначено, а черговим перепризначенням пан МЕДВЕДЧУК уже знехтував сам, оскільки не складав присяги члена ВРЮ і до виконання відповідних повноважень не приступав”.

Суд визнав, що А.БОЙКО навів “достатньо даних про те, що до ухвалення рішення по справі існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача”, якщо В.МЕДВЕДЧУК надалі братиме участь у роботі Вищої ради юстиції.

Ухвала Личаківського районного суду, копію якої спрямовано голові ВРЮ та у відділ примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції, підлягає негайному виконанню, а оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

З огляду на закінчення робочого дня, УНІАН сьогодні не вдалося отримати коментар з приводу зазначеної інформації у прес-службі ВРЮ.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Вища рада юстиції України поновила членство В.МЕДВЕДЧУКА в цьому органі. Зокрема, розглянувши відповідну заяву В.МЕДВЕЧУКА, ВРЮ частково скасувала своє рішення від 27 травня 2004 року № 180, яким було припинено його повноваження як члена Вищої ради юстиції, оскільки після призначення його до складу Ради на другий поспіль шестирічний строк він не прийняв присягу члена ВРЮ.

Водночас, зважаючи на те, що чинне законодавство України не вимагає повторного складення присяги членом Вищої ради юстиції, строк повноваження якого продовжено у зв’язку з новим призначенням на ту ж саму посаду, Рада ухвалила рішення про поновлення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена Вищої ради юстиції.