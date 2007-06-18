Ющенко: Польща – наш головний союзник в ЄС і важливий носій європейських цінностей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає надзвичайно важливим розвиток відносин країн ГУАМ з Польщею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це він заявив сьогодні у Баку під час зустрічі керівників держав у форматі ГУАМ -­ Польща. У зустрічі також взяли участь Президент Азербайджанської Республіки Ільхам АЛІЄВ, Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ, Президент Республіки Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ та прем’єр-міністр Молдови Василє ТАРЛЄВ.

На початку зустрічі глава Української держави відзначив, що вважає надзвичайно важливим розвиток формату відносин ГУАМ – Польща. «Із цією країною нас пов’язує співпраця у євроінтеграційному та євроатлантичному напрямках. Польща – наш головний союзник в Європейському Союзі і важливий носій європейських цінностей», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Учасники зустрічі обговорили перспективи запуску нафтопроводу “Одеса-Броди”, порушили тему формування спільного простору для транзиту енергоносіїв. Також керівники держав порушили питання щодо зони вільної торгівлі у форматі ГУАМ.

Як повідомляв УНІАН, 18-19 червня в Баку проходить Другий Саміт Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ. У саміті бере участь делегація України на чолі з Президентом В.ЮЩЕНКОМ.