Янукович наголошує, що у відносинах з ЄС Україна перейшла до “практичної риторики”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що у відносинах з Європейським Союзом Україна перейшла до “практичної риторики”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Люксембурзі після засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.

«Останнім часом ми перейшли від риторики теоретичної до риторики практичної», - сказав прем’єр-міністр України.

Він зазначив, що український уряд активно працює над покращенням економічної ситуації в країні та подолання бідності.

Говорячи про підписані сьогодні документи між Україною та ЄС, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що найважливішою серед них є угода про спрощення візового режиму.

За його словами, Україна добре розуміє, що майбутня інтеграція до Європейського Союзу залежить від багатьох факторів, в тому числі й наближення до економічних та соціальних стандартів Європи. «Ми досить коректно висловили прагнення щодо європейської інтеграції і сподіваємося, що ця угода (нова посилена угода між Україною та ЄС – УНІАН) враховуватиме наше бажання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про розвиток економічної співпраці з ЄС, прем’єр-міністр України особливо наголосив на необхідності розвитку транспортних коридорів, прикордонних переходів та співпраці в енергетичній галузі.