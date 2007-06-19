Черновецький відвідає Київську міську онкологічну лікарню

14-30 - Відбудеться візит мера м.Києва Л.Черновецького в Київську міську онкологічну лікарню. В ході візиту Київський міський голова огляне земельну ділянку під будівництво першого в Україні Центру для ПЕТ-технологій (рання діагностика ракових захворювань) та перевірить хід будівництва хоспісу. У заході також візьмуть участь: заст..голови КМДА Ірена Кільчицька, начальник ГУ охорони здоров’я и медзабезпечення Людмила Качурова, головний лікар Київської міської онкологічної лікарні Геннадій Олійниченко (вул. Верховинна,69).Потрібна акредитація. Телефони: 279-24-11, 279-93-42 ,8050 334-89-86 . Виїзд зі двору КМДА о 13-00.