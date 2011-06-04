Помер підозрюваний, який вистрибнув з вікна райвідділу міліції

У Дніпропетровську вчора в лікарні від травм помер 29-річний підозрюваний, який 27 травня вистрибнув з вікна Ленінського райвідділу внутрішніх справ міста.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

27 травня раніше тричі засуджений житель Дніпропетровська був доставлений до РВВС за підозрою у пограбуванні жінки на суму 5 тис. грн. За цим фактом було порушено кримінальну справу.

Оскільки слідчий у цей час допитував іншого підозрюваного, затриманого попросили зачекати на стільці у коридорі третього поверху Ленінського райвідділу міліції. Однак чоловік несподівано кинувся до вікна коридору, та, вибивши скло, стрибнув униз. Працівники міліції одразу викликали швидку медичну допомогу.

За даними ВЗГ, під час службової перевірки встановлено, що міліціонери не застосовували до затриманого заходи фізичного та психічного впливу. Це підтверджується свідченнями цивільних осіб, що знаходилися поруч із затриманим у коридорі та у сусідньому кабінеті, двері якого були відкриті.

Також встановлено, що з 2009 р. затриманий знаходився на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом «психічні та поведінкові розлади внаслідок хронічного вжиття первітину, синдром наркотичної залежності». Крім цього, працівниками швидкої медичної допомоги, що прибули на виклик, на тілі чоловіка були виявлені свіжі ін’єкційні сліди.

Затриманого з діагнозом: «політравма, тяжка відкрита черепно-мозкова травма, забиття головного мозку, закрита травма грудної клітини» було доправлено до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, де 2 червня він, не приходячи до свідомості, помер.

За даним фактом прокуратурою Ленінського району м. Дніпропетровська проводиться дослідча перевірка.