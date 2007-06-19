Міжнародну олімпіаду з математики виграли діти з українського села

Брати Тузенкови з села Баланівка Вінницької області днями перемогли в щорічній міжнародній олімпіаді з математики, яка проходила в Парижі.

У олімпіаді, окрім України, брали участь 12 країн. І хоча змагання проходили на Єврокубок, у них окрім Італії, Іспанії, Німеччини і інших європейських країн, брали участь навіть школярі з Тунісу.

Тузенкови були однаково сильними в Єврокубку у вирішенні логічних завдань з математики. Зокрема –у математичній грі Меджікс, розробленій колись письменником і математиком Люїсом Кероллом — автором "Пригод Аліси в країні чудес".

— Не можна сказати, що завдання були дуже складні. Типи таких завдань ми і раніше вирішували, — говорять хлопці. – В одиночному змаганні перемогли ми. Журі зафіксувало у нас практично однакові відповіді, тому їм довелося швидко замовляти і другу медаль.

А ось українській збірній, у складі якої змагалися Тузенкови, вдалося зайняти лише шосте місце в командному заліку.

На всеукраїнській олімпіаді з фізики минулого року брати узяли третє місце. Коли їм грамоту вручав професор з київського університету Шевченка, то чудувався, мовляв, діти, яким дивом ви сюди потрапили, не із спеціалізованих гімназій, а із звичайної сільської школи? Тепер їх запросили вчитися в ліцеї при Київському університеті. Восени в дев`ятий клас підуть вже там.

Мама вундеркіндів - продавець в сільському магазині, а батько – будівельник.

Газета "Сегодня"