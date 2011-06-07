Помер посол України в Пакистані

Помер Надзвичайний і Повноважний Посол України в Пакистані Ігор Пасько.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За інформацією ZN.UA, причиною смерті стала інфекція, яка дала ускладнення на нирки. І.Пасько помер на 55-у році життя у військовому госпіталі Ісламабада у понеділок, 6 червня.

Як повідомили УНІАН в МЗС України, І.Пасько розпочав роботу у системі зовнішньополітичного відомства у березні 1992 року. Працював на різних посадах. Пройшов шлях від другого секретаря прес-центру міністерства до заступника директора територіального департаменту та начальника територіального управління. Неодноразово направлявся на роботу за кордон.

З березня 2007 року і до цього часу обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан.

21 серпня 2009 р. Указом Президента України І.Паську було присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО висловив щирі глибокі співчуття родичам і близьким покійного.