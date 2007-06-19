Алієв: в Азербайджані достатньо ресурсів для реалізації проекту ”Одеса-Броди-Гданськ”

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ запевняє, що ресурсів в Азербайджані достатньо, зокрема, для реалізації проекту "Одеса-Броди-Гданськ".

Про це він заявив на брифінгу після завершення саміту ГУАМ у Баку, повідомляє агентство «Новини-Азербайджан".

За його словами, Баку готове надати свої нафтопроводи для держав-сусідів зі сходу Каспійського регіону.

"Ми готові надати всю нашу нафтопровідну інфраструктуру для наших сусідів зі сходу Каспію, якщо вони того побажають", - сказав І.АЛІЄВ.

Кажучи про перспективи реалізації проекту нафтопроводу «Одеса - Броди – Гданськ», І.АЛІЄВ зазначив, що це питання серйозно обговорювалося сторонами на саміті. За його словами, було ухвалене політичне рішення про підтримку проекту, створення робочої групи.

Торкнувшись можливого приєднання до цього проекту Центральноазіатських країн, І.АЛІЄВ сказав, що "це їх суверенне право".