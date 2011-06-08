На Полтавщині молитимуться про дощ

У храмах Полтавської області молитимуться про дощ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської єпархії УПЦ.

«Церква не залишається осторонь тоді, коли погодні умови ускладнюють працю хліборобів, як це було минулого року. Земля наша була охоплена згубними стихійними лихами - неймовірною спекою й посухою. У зв'язку з цим у всіх храмах Полтавської та Кременчуцької єпархій Української Православної Церкви здійснюватимуть молебні про дарування сприятливої погоди для вирощування врожаю», - сказано в повідомленні.