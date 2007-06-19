БЮТ і Наша Україна поділили 21 млн. державних грошей для Рівненщини

Сьогодні депутати Рівненської облради після кількагодинних дискусій між фракціями «Нашої України» та БЮТ вирішили питання розподілу 21,2 млн. грн. державної субвенції, яка має надійти в область на потреби соціально-економічного розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати прийняли за основу варіант, на якому наполягала фракція БЮТ і згідно з яким вся субвенція буде розподілена рівномірно між усіма 16-ма районами Рівненської області.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня найчисельніша фракція облради БЮТ (28 депутатів) бойкотувала засідання сесії на знак протесту проти дій голови облдержадміністрації Віктора МАТЧУКА, який без згоди облради розпорядився спрямувати більше 30% коштів держсубвенції у Рокитнівський район.

За інформацією БЮТ, у цьому питанні на губернатора і депутатів облради з інших фракцій тиснули троє народних депутатів V скликання з Партії регіонів Василь БЕРТАШ, Павло СУМКОВСЬКИЙ та Юрій КІЧАТИЙ, які є вихідцями з Рокитнівського району і пролобіювали виділення цієї субвенції.

У свою чергу В.МАТЧУК заявив, що за протестами БЮТ стоїть бажання поставити “свою людину” на посаду заступника голови облради, яка була ліквідована на минулій сесії.

На сьогоднішній сесії депутати проголосували про звільнення з посади заступника голови облради, соціаліста Леонтія САМЧУКА, якого захищали його однопартійці та «регіонали». Л.САМЧУКА було звільнено таємним голосуванням бюлетенями, через те, що електронна система голосування вийшла з ладу під час суперечок “Нашої України” та БЮТ з приводу субвенції.

Сесію Рівненської облради буде продовжено у четвер, 21 червня.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, у четвер фракція БЮТ має намір ініціювати повторне введення посади заступника голови облради, на яку претендуватиме нинішній керівник апарату облради бютівець Валентин КРОКА.