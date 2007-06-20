На Петрівці приспали непроханого гостя - дикого лося (фото)

У вівторок, 19 червня, на Петрівці спостерігали дивну картину — територією заводу "Динамо" гуляв... лось. За словами працівника підприємства Миколи Мезея, дика тварина з`явилася на заводі у понеділок увечері, близько 21.00, пише “Сєгодня”. Після закінчення робочого дня Микола із співробітниками випили пиво і попрямували до метро, як раптом побачили молодого лося. "Ми спочатку подумали, що це випите дає про себе знати", — з посмішкою каже Микола. Виявилося, "звірюка" справжня. Оскільки мужики не знали, що робити з прибульцем, вирішили залишити його у спокої. Лось уподобав собі куточок біля огорожі, під кущиками. Зачаївся там, переночував.

Люди дивуються, звідки тварина з`явилася на території заводу. Можливо, прибігла з лісу за Троєщиною. Подейкують, що вухатого у понеділок вдень бачили на Московському мості. На питання, як лось опинився на підприємстві, відповідають просто — "Пройшов через прохідну заводу! Іншого ходу немає...".

Говорять, вранці тварина бродила по території, шукала вихід. Викликали комунальних рятувальників. Ті вкололи тварині заспокійливе, щоб не брикнула когось при евакуації. За словами очевидців, уколів було два або три, тільки після такої дози тварина заснула. Її зв`язали і завантажили у машину. Подальша доля лося невідома. У комунальній службі порятунку коротко повідомили, що твариною займаються експерти. Працівники заводу переживають, що лось міг загинути від передозування ліків. За словами еколога Олексія Василюка, лосі — тварини не полохливі, люблять людей.

Нагадаємо, приблизно рік тому два лося забрели до городу мешканців Райдужного масиву. Тоді історія закінчилася плачевно — великий лось, тікаючи від людей, потонув в озері, а маленького кудись відвезли, підозрюють, що на шашлики.

За словами заступника командира дружини охорони природи Києва "Зелене майбутнє" Івана Парнікози, улюблена їжа для лося — кора і гілки хвойних дерев, хоча від запропонованої морквини він теж би не відмовився. Щоправда, краще все ж таки тварину не годувати. Якщо побачите лося, що потрапив у "лапи міста", викликайте ветеринарів. Забрідають тварини у міста рідко. Їх залишилося всього нічого під Києвом, рахунок йде на десятки. У столичних лісах можна побачити лисиць, їжачків, зайців, раніше бродили вовки, недбайливі господарі іноді викидають саламандр. А вчора біля озера на Міністерці бачили косулю, яка рилася в купі сміття.

На думку екологів, дикі тварини йдуть у місто у пошуках чогось смачненького.