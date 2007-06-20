Росія запропонувала створити ”зернову ОПЕК”, український міністр не проти

Росія пропонує створити "зернову ОПЕК" для координації світової торгівлі зерном. Про це в середу ввечері за підсумками засідання російсько-української комісії з питань АПК розповів журналістам міністр сільського господарства Росії Олексій Гордєєв.

"Росія запропонувала звернутися до країн - основних виробників і експортерів зерна з ідеєю щодо створення організації за типом тієї, яка є у експортерів енергоресурсів, свого роду зернової ОПЕК для координації виробництва і торгівлі зерном у світі", - цитує заяву міністра РІА Новости.

За його словами, з урахуванням зростання потреби в зерні для виробництва біопалива, а також для продовольчих потреб, усі країни світу повинні мати баланс виробництва і споживання зерна.

Міністр аграрної політики України Юрій Мельник погодився з пропозицією Гордєєва, зазначивши, що Росії, Україні і Казахстану необхідно скоординувати дії на зерновому ринку.

Міністри також розповіли, що цього року році ряд регіонів Росії і України серйозно постраждали від засухи, що може завдати втрат урожаєві зернових. Проте, на думку Гордєєва, причин для тривоги немає - запаси зерна обох країн можуть задовольнити внутрішні потреби і зберегти експорт на рівні минулих років.

"Нас непокоїть ряд світових тенденцій, перш за все, зростання світових цін на зерно. Наразі ціна за одну тонну продовольчого зерна перевищує 200 доларів", - додав голова Мінсільгоспу РФ. Росія щорік експортує в середньому 12 мільйонів тонн зерна, Україна - 10 мільйонів тонн.