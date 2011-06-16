Губернатор: плануємо тисячу ОСББ до кінця року

Полтавська область до кінця року планує втричі збільшити кількість об`єднання співвласників багатоповерхових будинків - до 1000 ОСББ.

Про це на сесії Полтавської облради заявив голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО.

За його словами, уряд і керівництво області роблять весь можливе, щоб збільшити кількість ОСББ.

«Це - урядова програма, щоб самі жителі опікувалися своїми прибудинковою територією і присадибними приміщеннями. Завдання - дуже амбітне, його важко виконати, але цим шляхом потрібно йти», - відзначив О.УДОВИЧЕНКО.

Він також сказав, що сьогодні в Полтавській області налічується 335 ОСББ.