Губернатор: плануємо тисячу ОСББ до кінця року
00:14, 16 червня 2011Суспільство
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"Щоб жителі самі опікалися"
Полтавська область до кінця року планує втричі збільшити кількість об`єднання співвласників багатоповерхових будинків - до 1000 ОСББ.
Про це на сесії Полтавської облради заявив голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО.
За його словами, уряд і керівництво області роблять весь можливе, щоб збільшити кількість ОСББ.
«Це - урядова програма, щоб самі жителі опікувалися своїми прибудинковою територією і присадибними приміщеннями. Завдання - дуже амбітне, його важко виконати, але цим шляхом потрібно йти», - відзначив О.УДОВИЧЕНКО.
Він також сказав, що сьогодні в Полтавській області налічується 335 ОСББ.
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