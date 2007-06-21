Українські розвідники в Ізраїлі забезпечили евакуацію з сектора Газа

Українські розвідувальні підрозділи забезпечили безперешкодне пересування українців із зони конфлікту в Секторі Газа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ.

“Що стосується ситуації в Секторі Газа, то можна зазначити, що успішний результат складної і багатоходової операції з евакуації наших співвітчизників став можливим завдяки злагодженій роботі співробітників Посольства України в Ізраїлі, представників Служби зовнішньої розвідки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які виконують покладені на них функції у складі цієї дипломатичної установи”, - сказав М.МАЛОМУЖ..

За його словами, “були знайдені і задіяні необхідні можливості, сили та засоби, які у комплексі з усіма вжитими на державному рівні заходами гарантували безпеку українських громадян під час евакуації”. Зокрема, зазначив М.МАЛОМУЖ, завдяки активній взаємодії і контактам з представниками місцевих спецслужб, а також з представниками сторін конфлікту “була досягнута домовленість про їх готовність і здатність забезпечити безперешкодне пересування нашої колони в зоні конфлікту”.

При цьому М.МАЛОМУЖ підкреслив, що здійснення заходів з протидії загрозам життю і здоров`ю громадян України, які перебувають за кордоном, є одним з найважливіших завдань Служби зовнішньої розвідки України.

“Ця робота здійснюється у тісній взаємодії з нашими дипломатичними установами. У СЗР України є свої офіційні представники за кордоном, на яких якраз і покладаються ці функції”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, евакуйовані з Сектору Газа (Палестинська Національна Автономія) українці прибули на Батьківщину.

Зокрема, сьогодні о 4.13 в аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку літак "Ту-154" Державного підприємства Міністерства оборони України "Українська Авіаційна Транспортна Компанія", який доставив на батьківщину 26 жінок та 65 дітей. Протягом перельоту їх супроводжувала бригада військових медиків.

Кабінет Міністрів України виділив 450 тис. грн. для евакуації українців із зони конфлікту в Секторі Газа.