Сьогодні - День пам`яті жертв Великої Вітчизняної війни
09:11, 22 червня 2007Суспільство
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ВВВ забрала життя до 10 млн. українців
|У селі Борщів Київської області відбувається церемонія перепоховання останків воїнів, загиблих у другій світовій війні. 21 червня
66 років тому розпочалася Велика Вітчизняна війна, яка, за різними даними, забрала життя від 5 до 10 млн. українців. Вже вранці 22 червня 1941 року на Київ та інші українські міста німецькі літаки скинули перші бомби.
Німецька авіація завдала масованих ударів по радянських військових частинах, залізницях, заводах і великих населених пунктах, залітаючи вглиб радянської території.
Війна Німеччини та Радянського Союзу тривала до 9 травня 1945 року.
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