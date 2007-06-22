Сьогодні - День пам`яті жертв Великої Вітчизняної війни

Сьогодні в Україні - День скорботи і пам`яті жертв війни.

66 років тому розпочалася Велика Вітчизняна війна, яка, за різними даними, забрала життя від 5 до 10 млн. українців. Вже вранці 22 червня 1941 року на Київ та інші українські міста німецькі літаки скинули перші бомби.

Німецька авіація завдала масованих ударів по радянських військових частинах, залізницях, заводах і великих населених пунктах, залітаючи вглиб радянської території.

Війна Німеччини та Радянського Союзу тривала до 9 травня 1945 року.