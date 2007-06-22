У Києві розслідують спробу розкрадання 41 млн. державних коштів

Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу щодо директора одного з приватних підприємств столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, підприємець намагався здійснити розкрадання державних коштів, неправомірно заявивши до відшкодування з бюджету податковий кредит з податку на додану вартість на суму понад 41 млн. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій з цінними паперами на внутрішньому ринку України.

Розслідування по даній справі доручено слідчому відділу податкової міліції ДПА у м. Києві.