У Києві розслідують спробу розкрадання 41 млн. державних коштів
09:28, 22 червня 2007Суспільство
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Порушено кримінальну справу
Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу щодо директора одного з приватних підприємств столиці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, підприємець намагався здійснити розкрадання державних коштів, неправомірно заявивши до відшкодування з бюджету податковий кредит з податку на додану вартість на суму понад 41 млн. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій з цінними паперами на внутрішньому ринку України.
Розслідування по даній справі доручено слідчому відділу податкової міліції ДПА у м. Києві.
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