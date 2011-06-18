На Черкащині вибухнула АЗС

В місті Сміла Черкаської області 18 червня по вулиці 60 років СРСР, стався вибух в побутовому приміщенні АЗС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС в Черкаській області, за словами чергових операторів, які в цей час знаходилися поряд із касою, всередині побутового приміщення стався глухий хлопок, водночас вибухова хвиля зруйнувала одну стіну з гіпсокартону та скляні вхідні двері. Після повідомлення до служб екстреного реагування, на місце прибули оперативні групи рятувальників та міліції. За попередніми даними, вибухнув без послідуючого горіння електричний водонагрівач, що експлуатувався із порушенням правил.

У момент вибуху на АЗС крім чергових нікого не було. Жертв та постраждалих немає. Матеріальні збитки підраховуються. На місці працюють оперативні групи управлінь МНС та МВС.