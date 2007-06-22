Розпочнуться дебати на тему «Євро-2012. Інвестиційні можливості»

17-00 - Європейська Бізнес Асоціація проведе Євродебати на тему: «Євро 2012. Інвестиційні можливості». Учасники: віце-прем’єр-міністр Дмитро Табачник; міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор Корж; міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир Яцуба, міністр культури та туризму України Юрій Богуцький, міністр транспорту та зв’язку України Микола Рудьковський, голова КМДА Леонід Чернівецький, Надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Яцек Ключковскі, Надзвичайний і повноважний посол Греції в Україні Харалампос Дімітріу (конференц-зал «Софіївський», готелю «Прем’єр-Палас», вул. Пушкінська 29). Потрібна акредитація. Телефон: 496 06 01, e-mail: Yelena.Yevstafyeva@eba.com.ua.