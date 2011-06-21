Встановлено п'ятьох організаторів конвертаційного центру

У Полтавській області податківці виявили міжрегіональний конвертаційний центр зі щомісячним обігом незаконно конвертованих коштів більш як 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-офіцер УПМ ДПА в Полтавській області Дмитро СКОБЕЛЬСЬКИЙ.

За його словами, до складу міжрегіонального конвертаційного центру входило 15 суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, тобто спеціально створені або придбані з метою прикриття незаконної діяльності. Зазначені підприємства використовувалися для мінімізації податкових зобов`язань підприємствами будівельної галузі і паливно-енергетичного сектора економіки Полтавської, Київської, Запорізької і Кіровоградської областей.

В даний час встановлено п`ятьох організаторів і активних учасників конвертаційного центру, які за допомогою працівників філіалу однієї з банківських установ області здійснювали переведення безготівкових коштів, що надходили на рахунки фіктивних підприємств, в готівку, одержуючи за цю винагороду в 5-10% від проконвертованої суми.

В рамках порушеної кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва працівниками податкової міліції проведено обшуки в офісних приміщеннях конвертаційного центру, підприємств-одержувачів грошей і банківської установи, які були задіяні в схемі незаконної конвертації коштів.

Окрім цього, накладено арешти на розрахункові рахунки підприємств.