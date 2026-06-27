На виїзд із Криму тисячі машин: в ISW розкрили, хто з росіян втікає першим

Півострів залишають російські військовослужбовці та співробітники служб безпеки, пов’язані з Чорноморським флотом Росії.

Українські удари по Криму спричиняють дефіцит палива, проблеми з водопостачанням та масову евакуацію з окупованого півострова. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развозжаєв заявив 25 червня, що кримська окупаційна влада в першу чергу розподіляє запаси палива для критично важливих секторів, таких як охорона здоров’я, громадський транспорт та інші об’єкти критичної інфраструктури, і відновить продаж палива цивільному населенню через QR-коди після того, як накопичить достатні запаси палива.

Він також визнав, що обмеження на електропостачання призвели до перебоїв у водопостачанні.

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Кримський окупаційний енергетичний оператор "Крименерго" заявив 25 червня, що кримська окупаційна влада ввела тимчасові обмеження на електропостачання, щоб уникнути перевантаження електромережі.

При цьому моніторингові канали повідомили, що на керченській стороні Кримського мосту утворилися довгі черги приблизно з 2450 автомобілів, які залишають окупований Крим. Водночас на в’їзді до окупованого Криму з таманської сторони мосту черг не було

"Серед людей, які залишають окупований Крим, ймовірно, є російські туристи та мешканці окупованого Криму, російські військовослужбовці та співробітники служб безпеки, пов’язані з Чорноморським флотом Росії (ЧМФ), а також окупаційні чиновники", – пишуть в ISW.

Аналітики зазначають, що відтік цих груп населення з окупованого Криму може спричинити демографічні наслідки, які можуть посилитися, якщо ударна кампанія України триватиме.

Удари по Криму – що пишуть ЗМІ

Експерт The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон зазначає, що без контролю над Кримом Росія не зможе виграти війну проти України, тому останні події на півострові роблять становище Володимира Путіна дедалі хиткішим.

А WSJ пише, що Крим із цінного активу перетворюється на тягар для Путіна і стає вразливим місцем, яке може поставити під загрозу його здатність продовжувати війну. Водночас, зазначає WSJ, далеко не факт, що Москва в результаті буде більш готовою до мирних переговорів.

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