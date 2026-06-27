'Ласкаво просимо, але...': Трамп показав новий паспорт США зі своїм портретом

Трамп показав макет ювілейного паспорта США до 250-річчя країни, де на сторінках документа розміщено його зображення.

Президент США Дональд Трамп оприлюднив макет спеціального ювілейного паспорта, який планують випустити обмеженим тиражем до 250-ї річниці США. Зображення він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, новий паспорт міститиме напис: "Ласкаво просимо, але поводьтеся добре!"

На опублікованому ескізі видно сторінку паспорта із зображенням Трампа, який стоїть біля письмового столу Resolute Desk, на фоні тексту Декларації незалежності США. Унизу розміщено його підпис.

Відео дня

На сусідній сторінці – ілюстрація картини Джона Трамбулла "Декларація незалежності".

За даними CNN, зображення Трампа може базуватися на його портреті зі Смітсонівської національної портретної галереї у Вашингтоні. Водночас воно відрізняється від раніше оприлюднених варіантів Державного департаменту.

Після публікації Білий дім також поширив той самий ескіз із підписом про ювілей 250-річчя США. Однак на запит журналістів щодо офіційного статусу дизайну адміністрація переадресувала питання до Державного департаменту.

Що передувало

Нагадаємо, що це не перша символічна ініціатива до ювілею. Раніше федеральна комісія, призначена Трампом, затвердила пам’ятну золоту монету з його зображенням.

Крім того, торік Трамп представив "золоту карту" для заможних іноземців із власним портретом.

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