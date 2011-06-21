Ківалов боїться за життя міліціонера, який його прослуховував

Приморський районний суд Одеси дав санкцію на арешт капітана міліції Н., який організував незаконне прослуховування мобільного телефону народного депутата України, голови парламентського Комітету з питань правосуддя Сергія КІВАЛОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.КІВАЛОВА, слідчий прокуратури Одеської області з особливо важливих справ, з відома в.о. прокурора області, звернувся до суду за санкцією на арешт міліціонера, оскільки у нього є підстави вважати, що капітан, начальник одного із секторів ГУ МВС України в Одеській області, перебуваючи на волі, може продовжувати злочинні дії, особисто або через знайомих чинити тиск на свідків, заважати встановленню істини у справі і переховуватися від органів досудового слідства й суду.

Суд визнав аргументи прокуратури достатніми і виніс постанову про взяття капітана Н. під варту.

У свою чергу, С.КІВАЛОВ заявив: «Крім того, не виключена можливість фізичного усунення капітана Н., оскільки він – фігура не самостійна і, організовуючи незаконне прослуховування високого посадовця, діяв явно за чиїмсь наказом. Слідство, сподіваюся, встановить: хто саме віддав міліціонерові – виконавцеві злочинний наказ».

Крім того, С.КІВАЛОВ, коментуючи заяву Відділу зв`язків з громадськістю УМВС України в Одеській області, в якій йшлося, що співробітник спецпідрозділу міліції, «виявляється», не особисто прослуховував його розмови, заявив: «З офіційного повідомлення ВЗГ міліції одеської області я з подивом дізнався, що незаконні дії капітана «виявлені під час планової перевірки». Мабуть, їх «планова перевірка» просто збіглася за часом з моєю заявою в прокуратуру. Бентежить також і формулювання причин звільнення міліціонера. Я не знаю, що написано в наказі про звільнення, але в повідомленні ВЗГ вказуються «негативні мотиви». Я, як юрист, не знаю таких підстав для звільнення. А за незаконні дії, скоєні капітаном, передбачена інша відповідальність. І це – не «звільнення з негативних мотивів».

Також у повідомленні наголошується, що народний депутат, офіційно визнаний постраждалим у справі про незаконне прослуховування, має намір довести справу до кінця, не залишивши в ній жодного «невідомого».

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Одеській області розповсюдив повідомлення, що співробітник спецпідрозділу міліції не прослуховував розмови С.КІВАЛОВА.

ВЗГ облуправління міліції офіційно підтвердив факт «перевищення службових повноважень і грубого втручання в особисте життя громадян з боку працівника спецпідрозділу міліції», а також «незаконне отримання ним інформації про абонентів мобільного зв`язку, які не мали жодного стосунку до об`єкту відпрацювання». «Капітан міліції при проведенні спеціальних заходів незаконно одержував інформацію про абонентів мобільного зв`язку, які не мали жодного стосунку до об`єкту відпрацювання», - йдеться в повідомленні. Проте, відзначили в ВЗГ, «співробітник спецпідрозділу міліції сам не прослуховував вказаних абонентів, оскільки для нього це було технічно неможливим, а лише одержував інформацію, з якими абонентами вони розмовляли в певний проміжок часу».

В облуправлінні міліції також констатували, що ще «27 квітня за результатами службового розслідування цей капітан міліції був звільнений з органів внутрішніх справ з негативних мотивів».

Раніше прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу щодо колишнього співробітника Управління УМВС України в області, який ініціював і одержав дозвіл на прослуховування мобільного телефону С.КІВАЛОВА. Згідно з відомостями прес-служби народного депутата, офіцер міліції звернувся до суду за санкцією на прослуховування, відстежуючи дії злочинниці з Одеської області, але телефон вказав не її, а С.КІВАЛОВА. Замовник прослуховування мобільного телефону депутата поки що не встановлений.