У Секретаріаті ГУАМ поговорили про економіку й торгівлю

У Секретаріаті ГУАМ у Києві відбулося 11-е засідання Робочої групи з економіки і торгівлі, в якому взяли участь представники профільних міністерств держав-членів ГУАМ.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, учасники засідання, яке проходило 20-21 червня, заслухали інформацію про соціально-економічний розвиток держав-членів ГУАМ.

Також обговорювалися проекти таких документів як «Порядок створення та діяльності робочого органу, що координує дії сторін Угоди про створення вільної торгової зони між державами-членами ГУАМ» і «Протокол про правила визначення країни походження товарів», після чого на засіданні було вирішено продовжити роботу з їх узгодження.

Наступне засідання учасники групи домовилися провести в другому півріччі цього року.