Бійців ”Альфи” до Генпрокуратури відправив Гелетей

Командир антитерористичного спецпідрозділу СБУ “Альфа” генерал Сергій ЧАЛИЙ, заявляє що бійці підрозділу не брали участі у протистоянні довкола Генпрокуратури.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”, коментуючи події навколо захоплення будівлі Генеральної прокуратури наприкінці травня.

«Щоб припинити всілякі інсинуації навколо можливої участі «Альфи» у внутрішніх політичних конфліктах, заявляю, що «Альфи» під стінами прокуратури не було», - сказав С.ЧАЛИЙ.

За словами генерала, в приміщенні перебували двоє бійців підрозділу, яких залучив начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ для охорони нового прокурора Віктора ШЕМЧУКА. За твердженнями С.ЧАЛОГО, це цілком допускається законом і внутрішніми інструкціями охорони вищих посадових осіб держави.

«Альфа» ніколи не втрутилася б в подібний конфлікт, оскільки, представляючи антитерористичний підрозділ, не мала на те достатніх підстав», - коментує ситуацію генерал.

Крім того, запевняє він, навіть якщо би підрозділ отримав будь-чий одноосібний наказ, він не був би виконаний.

«Діями підрозділу в надзвичайній ситуації керує колегіальний орган, до складу якого входять представники всіх силових міністерств і відомств», - пояснив С.ЧАЛИЙ, додавши також, що «будь-який офіцер як бойового підрозділу «Альфа», так і СБУ згідно зі ст. 35-ою закону про СБУ має право не підкорятися протизаконному наказу».

Як повідомляв УНІАН, 24 травня біля приміщення ГПУ сталася сутичка між співробітниками спецпідрозділу МВС «Беркут» з невідомими особами, одягненими в чорну камуфляжну форму без розпізнавальних знаків.

У той день народний депутат фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ заявив журналістам, що спецпідрозділ «Альфа» передано в підпорядкування Управлінню державної охорони. «За нашими останніми даними «Альфа» передана вказівкою чи розпорядженням, чи указом Президента, який поки що не оприлюднено, в розпорядження УДО, під керівництво пана ГЕЛЕТЕЯ”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.